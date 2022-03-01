В Южноукраинске задержали продавца контрафактного алкоголя, из-за которого погибло три человека

В Южноукраинске взяли под стражу 19-летнего местного жителя, который продавал суррогатный алкоголь.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что из-за этого алкоголя погибли две 18-летние девушки. Количество жертв увеличилось до трех, также умер 40-летний мужчина. Еще 4 человека в возрасте от 17 до 40 лет доставлены или самостоятельно обратились в больницу, где им оказана медицинская помощь.

«По данным следствия, 17-19 марта злоумышленник, не являясь субъектом предпринимательской деятельности и не имея разрешения, продал местным жителям алкогольный спиртосодержащий напиток неизвестного происхождения. Этот напиток не соответствует установленным государственным стандартам качества продукции, и его продажа в условиях военного положения запрещена», - сообщили в прокуратуре.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества.