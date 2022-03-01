Следователями следственного отдела СБУ в регионе сообщено о подозрении 65-летней жительнице города Николаева по факту государственной измены.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура

По данным следствия, женщина еще в начале 2020 года, не воспринимая государственные власти в Украине и исповедуя идеи пророссийской направленности, вступила в преступный сговор с представителем Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ с целью оказания помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Таким образом, подозреваемая в период с июля 2021 по январь 2022 года собирала и через интернет сеть «Telegram» передавала представителю спецслужбы РФ информацию о расположении воинских частей Вооруженных сил Украины на территории Николаева и области, в частности передала координаты расположения военно-морской базы ВСУ в Очакове, военных комиссариатов, штаба территориальной обороны ВС Украины с фотоизображениями отдельных ее участников, сведения о деятельности сил территориальной обороны, местонахождении общественных и националистических партий. Также посылала сведения о руководителях учреждений, предприятий, организаций, которые в случае смены власти на русский, смогут возглавить регион, и лиц, которые смогут организовать и принять участие в массовых мероприятиях в поддержку новой российской власти.

23 марта 2022 года определением суда в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 21 мая 2022 года с запретом покидать место жительства в период времени с 14.00 часов до 10.00 часов следующего дня.