ГБР задержала двух братьев-призывников, которые заплатили по 1,5 тысячи долларов, чтобы выехать из Украины

«Работники ГБР совместно с пограничниками перекрыли устойчивый канал переправки военнообязанных в Молдову. Задержаны два брата, которые пытались незаконно сбежать из Украины, чтобы избежать призыва на военную службу», - сказано в сообщении.

Согласно данным следствия, переправку призывников в соседнюю страну организовал иностранец. Мужчина получал 1,5 тысячи долларов за каждого человека, который хотел покинуть Украину.

Двое его сообщников отвезли призывников на несколько километров от пункта пропуска «Серпневое-Бесерабяска» в Одесской области. Там они должны были пересечь границу. Уже в Молдове их должны были встретить две женщины и за дополнительную оплату переправить автомобиль беглецов через пункт пропуска.

Напомним, как в Винницкой области задержали двух мужчин, которые пытались на лодке сбежать в Молдову – теперь их призовут на воинскую службу.

Также на Закарпатье родственник таможенника продал мужчине поддельную справку, чтобы он смог пересечь границу.

Сообщалось, что два украинца хотели избежать мобилизации и предлагали пограничникам взятку в почти $9 тысяч и ₴8,5 тысяч – мужчин передали в Нацгвардию.