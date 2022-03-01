На Николаевщине мародер из Херсона украл на обстрелянной АЗС ₴90 тысяч – его задержали полицейские и военные

В Николаевской области житель Херсона похитил более 90 тысяч гривен с платежного терминала поврежденной после обстрелов АЗС.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

24 марта военнослужащие остановили мужчину и оказалось, что он нес в рюкзаке большую сумму денег. На место вызвали полицию.

Полицейские, в свою очередь, выяснили, что денежные средства похищены. На автодороге в Витовском районе гражданин проник в помещение АЗС через разбитое во время артиллерийских обстрелов окно, чтобы переночевать. В дальнейшем он повредил платежный терминал и украл более 90 тысяч гривен. А потом пешком шел в Николаев.

34-летний херсонец был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении по части 4 статьи 185 УК (Кража, совершенная в больших размерах в условиях военного положения). Ему грозит до восьми лет тюрьмы.