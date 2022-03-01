Николаевец попался на улице в нетрезвом виде – в наказание он отправился копать окопы

В Николаеве продолжают бороться с распространением алкогольных напитков в военное время. Областная варта выявила еще несколько точек сбыта алкогольной продукции, а также задерживала нетрезвых граждан на улице.

Об этом сообщили в Николаевской областной варте.

Один задержанный мужчина в качестве исправительных работ помог рыть окопы, другие помогли, указав, где они покупают суррогатный алкоголь.

Все нарушители переданы полиции для дальнейших решений.

Напомним, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что решил ослабить «сухой закон», чтобы заработал бизнес - спиртное можно будет продавать и покупать в выходные дни. Но если результаты будут негативные, то продажу алкоголя снова запретят.