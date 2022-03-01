В Виннице задержали афериста, который помогал уклонистам пересекать границу

В Виннице полиция задержала псевдоволонтера, который за 1300 долларов организовывал незаконное пересечение государственной границы Украины.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

При силовой поддержке бойцов КОРДа задержали мужчину, который выдавал себя за волонтера. Злоумышленник предлагал украинцам, которые в связи с общей мобилизацией не имели права покидать территорию страны, помощь в незаконном пересечении границы. Свои «услуги» задержанный оценил в 1300 долларов, которые получал на банковскую карту.

Злоумышленника поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до девяти лет лишения свободы.