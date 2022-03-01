Николаевец подобрал кассетный снаряд и тот взорвался через время – один человек погиб, еще один пострадал

В Николаеве 25 марта из-за неосторожного обращения с боеприпасами травмировался мужчина и погибла женщина.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Днем ​​возле одного из многоэтажных домов в микрорайоне ЮТЗ раздался взрыв. На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы и следственно-оперативная группа полиции. В результате взрыва травмы получил 50-летний мужчина, а 48-летняя женщина погибла.

По словам потерпевшего, он за городом нашел снаряды, которые погрузил в багажное отделение автомобиля. После того, как приехал домой, вместе со знакомой начали доставать взрывоопасные предметы.

Волонтер Ирина Абрамова сообщила в Facebook, что погибла её знакомая. Сотрудник погибшей привез кассетный снаряд, который взорвался.