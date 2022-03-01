11 танков, 2 бронеавтомобиля и арсенал оружия: Полицейские Полтавщины изъяли у местных жителей вражескую технику

Полицейские Полтавской области с начала полномасштабного вторжения россии в Украину изъяли у местных жителей 11 танков, 2 бронеавтомобиля и целый арсенл оружия с патронами.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.

- С начала широкомасштабного вторжения россии в Украину полицейские Полтавщины изъяли из незаконного оборота 11 танков, 2 бронеавтомобиля, 8 пулеметов, 9 автоматов, 5 винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и около 200 единиц других боеприпасов, – сообщил начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев.

По фактам выявления военной техники оккупанта, огнестрельного оружия, патронов, боеприпасов (в том числе снарядов и гранат) следователями полиции Полтавской области, при процессуальном руководстве прокуратуры, расследуется 31 уголовное производство по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.