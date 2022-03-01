В Николаеве уголовник угнал велосипед волонтера у него на глазах – его поймали, за грабеж в военное время он может сесть до 10 лет

В Николаеве полицейские задержали грабителя, который возле бомбоубежища отобрал велосипед у волонтера.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

25 марта волонтер привез людям помощь. Велосипед оставил около одного из бомбоубежищ, и в это время злоумышленник завладел им прямо на глазах у владельца.

Задержали грабителя сотрудники отделения полиции №2 Николаевского районного управления. Злоумышленником оказался ранее судимый 31-летний житель Николаева.

Следователи задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины, транспортное средство изъяли.

По данному факту продолжается расследование уголовного производства по части 4 стать и186 (Грабёж, совершенный в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В полиции напомнили, что лиц, совершающих преступления в условиях военного времени, ожидает усиленная ответственность и более суровое наказание.