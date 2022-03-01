Николаевские патрульные задержали двух «закладчиков» – при осмотре у них нашли 23 свертка с наркотиками

Во время патрулирования Ингульского района николаевские патрульные обнаружили двух вероятных закладчиков.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области.

Так, недавно, во время патрулирования Ингульского района города, инспекторы заметили двух подозрительных мужчин, которые при виде полицейских начали заметно нервничать.

Во время поверхностной проверки у николаевцев обнаружили 23 свертка с, вероятно, наркотическими веществами.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.