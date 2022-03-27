В Ивано-Франковске разоблачили интернет-агитаторку за «восстановление СССР»

Силовики разоблачили 44-летнюю жительницу Ивано-Франковска, которая в сети агитировала за «восстановление СССР» и распространяла разный деструктивный контент.

Об этом говорится на странице управления СБУ в Ивано-Франковской области в Facebook .

Установлено, что 44-летняя жительница Ивано-Франковска под разными псевдонимами вела в соцсетях агитацию «за обновленный СССР», отрицала факт распада Советского Союза и легитимность провозглашения бывшими республиками независимости.

Женщина администрировала каналы в Youtube, профиле в Facebook и страницы во ВКонтакте, где размещался деструктивный контент. Она отстаивала идею «одного народа России-Русы», восстановление памятников советским палачам, возвращение в сталинскую конституцию 1936 года.

«24 февраля, в день начала полномасштабного нападения РФ на Украину, фигурантка отправила фото ракетных обстрелов аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером мобильного оператора. С ним она вела обсуждение государственности, независимости и суверенитета Украины, а также события российско-украинской войны», – говорят в СБУ.

Во время обысков у поклонницы «русского мера» силовики изъяли украинский паспорт, да еще паспорт гражданки российской федерации, технику с доказательствами противоправной деятельности.

По этому факту уже открыто уголовное производство, поклонницы СССР уже объявили подозрение. Теперь ей «светит» от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Николаеве задержан мужчина, снимавший передвижение украинской военной техники