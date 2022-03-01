В Украину пытались ввезти 10 тысяч килограмм брендовой одежды и обуви под видом «гуманитарки» – имущество передадут Минобороне

Работники Государственного бюро расследования изъяли 10 тысяч килограмм брендовой одежды, которую дельцы пытались ввезти в Украину под видом гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках расследования уголовного производства по злоупотреблению властью или служебным положением сотрудников таможни на таможенном посту «Яворов» Львовской таможни было обнаружено 33 паллета брендовой одежды и обуви весом 10 тысяч килограмм.

Имущество было изъято и передано на ответственное хранение с последующей передачей в сферу управления Министерства обороны Украины.

ГБР продолжает осуществлять комплекс мер по выявлению и изъятию на нужды обороны имущества, принадлежащего стране-оккупанту и прекращает попытки использования дельцами упрощенного порядка оформления грузов для своих бизнес-интересов.