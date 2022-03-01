На Львовщине задержали подсанкционного «вора в законе» с российским паспортом, который хотел выехать в страны ЕС

Сотрудники Государственного бюро расследований предотвратили попытку выезда в страны ЕС «вора в законе», который находится под санкциями СНБО.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

В пункте пропуска Краковец, во Львовской области, был обнаружен уроженец одной из северокавказских республик, в отношении которого СНБО применяло персональные санкции в мае 2021 года. Он был внесен в список лиц – криминальных авторитетов и «воров в законе».

ГБР провело детальную проверку всех документов, личных вещей и транспортного средства уголовника.

Указанное лицо передано сотрудникам Департамента стратегических расследований Нацполиции для проведения оперативных мероприятий.

Напомним, как на границе поймали подсанкционного «вора в законе» «Гегу Озургетского», который сбежал из тюрьмы с наступлением войны.