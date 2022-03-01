Россиянка из-за ажиотажа решила купить 16 тонн несуществующего сахара – аферисты заработали на ней 8 тысяч долларов

В Воронеже Российской Федерации в полицию обратилась 34-летняя местная жительница, ставшая жертвой аферистов, продающих сахар. Женщина через интернет заказала 16 тонн сахара и лишилась 812 тысяч рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, передают местные СМИ.

В интернете женщина увидела объявление о продаже сахара. Продавец сообщила, что стоимость за килограмм составит 42 рубля, женщина согласилась и попросила отложить ей сразу 16 тонн. Мешки с «белым золотом» жительнице обещали доставить после оплаты. Доверчивая женщина перевела на указанные реквизиты 812 тысяч рублей (8 тысяч долларов). Сразу после получения денег продавец перестала выходить на связь.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Теперь аферистке грозит до шести лет лишения свободы.

Отметим, что ажиотаж вокруг сахара в России появился с началом полномасштабной войны в Украине. Люди стали массово скупать продукты первой необходимости.