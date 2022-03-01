В Николаеве задержали мужчину, который снимал блок-посты на видео

В Николаеве задержали 49-летнего мужчину, который снимал на видео укреплённые контрольно-пропускные пункты.

Об этом сообщает Николаевская областная варта.

При осмотре у нарушителя обнаружили визитку Ростовской региональной коллегии адвокатов, а в телефоне оказались видео с других блок-постов, которые он проезжал ранее.

Правоохранители Николаевской областной варты, находившиеся возле блок-поста, забрали и передали задержанного полицейским для установления всех обстоятельств и принятия законного решения.

Напомним, что ранее Николаевец попался на улице в нетрезвом виде – в наказание он отправился копать окопы.