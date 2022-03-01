Полиция задержала мошенника, который обманывал людей, пытавшихся выехать из Мариуполя

Полиция Донецкой области задержала мошенника, который за вознаграждение обещал вывезти мирных жителей из Мариуполя.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В 3 тысячи гривен за человека аферист оценил поездку из Мариуполя в безопасное место. После получения задатка мужчина исчезал.

«Полиция узнала о преступлении из социальных сетей. Неизвестный предложил женщине перевезти людей из Мариуполя в безопасное место за денежное вознаграждение. В результате оперативных действий «перевозчик» был разоблачен. Им оказался ранее судимый за грабеж и угон авто 28-летний житель Покровска. После совершения преступления мужчина перешел в нелегальное положение и скрывался в Днепропетровской области», - говорится в сообщении.

Полицейские вернули злоумышленника в Покровск. Сейчас он находится в отделе полиции, где дает показания.