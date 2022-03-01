В Израиле террористы атаковали полицию и мирных жителей – боевиков ликвидировали оперативники

В израильском городе Хадере двое террористов убили сотрудницу полиции и мирного жителя, а также ранили шестерых гражданских. Боевиков ликвидировала полиция.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Террористы отобрали оружие у убитой сотрудницы полиции. Очевидцами нападения стали оперативники полиции, которые находились вне службы и ужинали в кафе неподалеку. Трое полицейских, вооруженных пистолетами, ликвидировали боевиков с автоматическим оружием.

Издание «Детали» сообщает, что боевики прибыли на автобусную остановку на улице Герберта Самуэля уже вооруженными. Они выстрелили в израильтян, вышедших из рейсового автобуса, и убили одного из них. Второй побежал на другую сторону улицы, но через несколько секунд тоже был застрелен. Водитель автобуса ускорил движение, и увел транспорт из-под обстрела, чтобы не допустить ранения других пассажиров.

Террористы забрали оружие у одного из убитых и продолжили стрельбу по прохожим. В результате были ранены еще минимум четверо мирных жителей. Террористов ликвидировали, по версии издания, бойцы пограничной стражи МАГАВ, находившиеся по соседству. Они услышали стрельбу, выскочили на улицу и открыли огонь по террористам. Завязалась перестрелка.

Новостная служба корпорации «Кан» сообщает, что двое убитых – полицейские. По данным Walla, полицейские были ранены, а не убиты.

В полиции подтверждают информацию о том, что нападавшие – израильские арабы из Умм-эль-Фахма. В этот город введены крупные силы полиции, там проходит рейд. Сообщается что один из террористов – член известной арабской семьи. Ранее выходец из этой семьи обвинялся в попытке примкнуть к «Исламскому государству».

Перекрыты въезды и выезды в Хадеру, задействованы полицейские вертолеты. Полиция ищет сообщников, которые, по подозрению, доставили террористов на место атаки на машине. Полиция проверяет, в том числе и то, как в руки к боевикам попало автоматическое оружие.