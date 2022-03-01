На Днепропетровщине задержали чиновницу экоинспекции, которая за ₴37 тысяч обещала предпринимателю не привлекать его к ответственности за нарушения

На Днепропетровщине полицейские задержали на взятке чиновницу экоинспекции. Она требовала неправомерную выгодную за непривлечение предпринимателя к ответственности.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

Как установили полицейские, начальница отдела экоинспекции одного из округов занималась вымогательством и получением неправомерной выгоды. От предпринимателя фигурантка потребовала деньги за непривлечение его к ответственности за выявленные нарушения во время проверки.

27 марта оперативники полиции задержали руководителя отдела экоинспеции при получении почти 37 тысяч гривен.

Злоумышленница задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ей сообщили о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура, следствие – ГБР.

Напомним, что ранее в Николаеве суд арестовал с залогом в ₴49 тысяч начальника сектора полиции, подозреваемого в получении взятки от порубки деревьев.