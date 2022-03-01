За свои «услуги» брал €5 тысяч: На Одесчине мужчина пошел в территориальную оборону, чтобы незаконно переправлять призывников за границу

Работники ГБР совместно пограничниками задержали жителя Одесщины, который организовал канал переправки военнообязанных лиц за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Для этого задержанный записался в ряды местной терробороны и, прикрываясь соответствующим удостоверением, перевозил мужчин призывного возраста на собственном автомобиле на территорию Молдовы.

За свои услуги брал 5 тысяч евро с человека. При необходимости привлекал к сделке подельников.

Во время очередной попытки переправить двух призывников за границу мужчина и его сообщник были задержаны.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 332 УК Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины совершена организованной группой»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 9 лет.

Напомним, что ранее ГБР задержала двух братьев-призывников, которые заплатили по 1,5 тысячи долларов, чтобы выехать из Украины.