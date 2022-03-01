Николаевцев во время обстрела спасли меры предосторожности, а также предчувствие и вредная привычка

Сразу нескольких николаевцев от вражеских обстрелов спасли случайности и меры предосторожности – они вовремя спрятались в укрытии.

Об этом в своем блоге рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

Один случай произошел во время удара по гостинице «Ингул». Российские пропагандисты утверждали, что якобы в гостинице находились украинские военные.

- На самом деле здесь находился только один охранник, он вышел из здания, чтобы перекурить. Слава Богу, жертв здесь не было, - рассказал мэр Николаева Сенкевич. - Тот редкий случай, когда курение спасло жизнь, - добавил Гончаренко. - Сюда планировали разместить журналистов, которые приезжают в город, - отметил Сенкевич.

В другом случае, по словам мэра, в пригороде Николаева семью спасло то, что они прятались в подвале.

- Снаряд попал в дом, полностью его разрушив, а семья как раз в это время укрылась в подвале. Их разрыли, откопали, все живы, - пояснил мэр.

Также сумели спастись жильцы квартиры в доме, куда попал снаряд. Женщина говорит, что в тот раз не было сирены, но она послушалась предчувствия и повела семью в бомбоубежище.