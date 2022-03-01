Николаевцев во время обстрела спасли меры предосторожности, а также предчувствие и вредная привычка

Сразу нескольких николаевцев от вражеских обстрелов спасли случайности и меры предосторожности – они вовремя спрятались в укрытии.
Об этом в своем блоге рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.
Один случай произошел во время удара по гостинице «Ингул». Российские пропагандисты утверждали, что якобы в гостинице находились украинские военные.
- На самом деле здесь находился только один охранник, он вышел из здания, чтобы перекурить. Слава Богу, жертв здесь не было, - рассказал мэр Николаева Сенкевич.
- Тот редкий случай, когда курение спасло жизнь, - добавил Гончаренко.
- Сюда планировали разместить журналистов, которые приезжают в город, - отметил Сенкевич.
В другом случае, по словам мэра, в пригороде Николаева семью спасло то, что они прятались в подвале.
- Снаряд попал в дом, полностью его разрушив, а семья как раз в это время укрылась в подвале. Их разрыли, откопали, все живы, - пояснил мэр.
Также сумели спастись жильцы квартиры в доме, куда попал снаряд. Женщина говорит, что в тот раз не было сирены, но она послушалась предчувствия и повела семью в бомбоубежище.
- Я как раз пошла с детьми в бомбоубежище, с мужем. И в 11 часов этот взрыв был. У меня было предчувствие, - говорит жительница дома, который подвергся обстрелу.