За 33 дня войны СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм, через которые распространяли панику и пытались дестабилизировать ситуацию в Украине

С начала войны Служба безопасности Украины ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Они действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья. Фейковые аккаунты были созданы в разных соцсетях, включая те, которые сейчас запрещены в Украине.
Через эту «армию ботов» распространяли фейки о войне России в Украине, происходило массированное навязывание и оправдание российской агрессии и идеологии.
Таким образом, враг пытался инспирировать панические настроения среди украинских граждан и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах.
Во время обысков правоохранители обнаружили:
- более 100 комплектов GSM-шлюзов,
- почти 10 тысяч сим-карт различных мобильных операторов, которые использовали для маскировки преступной деятельности,
- ноутбуки и компьютерное оборудование с подтверждениями незаконных действий,
– черновую бухгалтерию.
По этим фактам СБУ уже начала уголовное производство по ст.110 Уголовного кодекса Украины.