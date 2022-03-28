За 33 дня войны СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм, через которые распространяли панику и пытались дестабилизировать ситуацию в Украине

С начала войны Служба безопасности Украины ликвидировала 5 вражеских ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Они действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья. Фейковые аккаунты были созданы в разных соцсетях, включая те, которые сейчас запрещены в Украине.

Через эту «армию ботов» распространяли фейки о войне России в Украине, происходило массированное навязывание и оправдание российской агрессии и идеологии.

Таким образом, враг пытался инспирировать панические настроения среди украинских граждан и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах.

Во время обысков правоохранители обнаружили:

- более 100 комплектов GSM-шлюзов,

- почти 10 тысяч сим-карт различных мобильных операторов, которые использовали для маскировки преступной деятельности,

- ноутбуки и компьютерное оборудование с подтверждениями незаконных действий,

– черновую бухгалтерию.

По этим фактам СБУ уже начала уголовное производство по ст.110 Уголовного кодекса Украины.