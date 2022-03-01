С начала войны полицейские разоблачили 486 диверсантов

С 24 февраля на территории Украины полицейские разоблачили 486 человек, причастных к диверсионной деятельности.

Об этом сообщает глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

В частности, за прошедшие сутки, 28 марта, работники нацполиции задержали 5 человек, которые собирали информацию для российских оккупантов и поддерживали врага.

Отмечается, что в Кировоградской области в телефоне местного жителя обнаружили переписку с местами поражения ракетами разных объектов в Украине. А также фото топографических карт местности города Кропивницкого и его окрестностей.

В тоже время, в Днепропетровской области полицейские обнаружили троих граждан, собиравших фотографии зданий, сооружений, блокпостов и волонтерских центров. Они коммуникировали через мессенджеры с представителями страны-агрессора.

Уточняется, что все задержанные переданы СБУ для проведения дальнейших проверок.

Напомним, что ранее в ФСБ заявили о задержании россиянина за попытку передать секретную информацию спецслужбам Украины