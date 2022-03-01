На Киевщине мужчина с 20 автоматчиками отобрал оружие у патрульных, которые остановили его жену на авто с поддельными документами

В Киевской области задержали мужчину за посягательство на жизнь полицейских.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Во время патрулирования столичных улиц сотрудники полиции остановили автомобиль Audi Q7, за рулем которого находилась 52-летняя киевлянка. При проверке документов на автомобиль полицейские обнаружили признаки подделки.

После чего женщина совершила телефонный звонок и вскоре на место происшествия приехал муж женщины. Вместе с ним также приехали четыре автомобиля, в котором находились более 20 человек, вооруженными автоматами.

«Неизвестные оцепили полицейских и направили на них оружие, приведя его в боевую готовность. Муж киевлянки начал высказываться в сторону патрульных нецензурной бранью, обвиняя в безосновательной остановке жены, а впоследствии дал указание неизвестным с автоматами отобрать оружие у патрульных», - добавили в сообщении.

После инцидента злоумышленники направились в Бровары, Киевскую область.

Правоохранители провели обыски в помещении, где находились нападающие, а также в их автомобилях. 57-летнему мужчине объявлено о подозрении.

Следователи Голосеевского управления столичной полиции начали уголовное производство.

Напомним, что ранее на Киевщине француз выгнал на мороз жену и четырехлетнего ребенка и угрожал полиции винтовкой.