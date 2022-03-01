У путина исключили переговоры с Украиной о статусе оккупированного Крыма

У президента рф путина исключают возможность переговоры с Украиной о статусе оккупированного Крыма. Обсуждать судьбу полуострова якобы запрещает российская конституция.

В частности, он заявил, что россия не будет вторгаться в Крым, поскольку это уже якобы российская территория.

— Крым - это часть рф, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей Конституции, — сказал Песков.

Он также заявил прессе, что не будет обсуждать с ней нюансы переговоров россии с Украиной.