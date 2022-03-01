У путина исключили переговоры с Украиной о статусе оккупированного Крыма

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30.03.2022 14:50

У президента рф путина исключают возможность переговоры с Украиной о статусе оккупированного Крыма. Обсуждать судьбу полуострова якобы запрещает российская конституция.

Об этом сообщил пресс-секретарь рф Дмитрий Песков.

В частности, он заявил, что россия не будет вторгаться в Крым, поскольку это уже якобы российская территория.

— Крым - это часть рф, и по нашей конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий РФ, судьбы российских регионов, это исключено, это записано в нашей Конституции, — сказал Песков.

Он также заявил прессе, что не будет обсуждать с ней нюансы переговоров россии с Украиной.

Напомним, накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах в Стамбуле в проекте мирного договора российской стороне предложили зафиксировать позицию о двусторонних переговорах по статусу Крыма и Севастополя, которые могут идти в течение 15 лет.

При этом стороны должны обязаться воздерживаться от использования вооруженных сил для решения крымского вопроса.

Фотофакт