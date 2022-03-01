«Николаевщина будет с хлебом»: Ким сообщил, что зернового запаса хватит на два года, но есть проблема с логистикой

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заверил, что в Николаевской области достаточно запасов зерна, которого хватит на два года. При этом он отметил, что в области достаточно озимой культуры, которую нужно собирать, подчеркивая, что в этом году посевная компания все равно будет работать.
Об этом Ким сказал во время брифинга 30 марта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
- Ситуация в экономике катастрофическая. Предприниматели помогают армии со своих запасов и выплачивают зарплату также со своих запасов. Есть только несколько предприятий, которые работают, но у них их производственно-логистические цепочки также нарушены. Я хотел бы призвать иностранные компании, а также соседние — одесские, хмельницкие, винницкие покупать что-то у николаевцев, размещать здесь заказы. Тогда экономика заработает. Очень трудно, честно говоря. Даже те сетевые предприятия, которые есть на территории Украины, пытаются вывезти свою продукцию и активы за границы рискованной территории. Так мыслит каждый предприниматель. Я прошу рисковать и покупать николаевское, чтобы экономика оживала. У нас есть план, мы сейчас обсуждаем его с мининфраструктуры и иинэкономики. Самая большая проблема в том, что у нас перекрыто Черное море, а оно давало 80% дохода, поскольку мы экспортировали масло и зерно через порты. Мы - портовый город, и мы сейчас стоим. Теперь нам нужно перестроить логистику на железную дорогу, которая разбомблена, а также автомобильным и водным транспортом, - заявил Виталий Ким.
Что касается запасов продовольствия, то, по словам главы ОВА Кима, их достаточно.
— Николаевщина будет с хлебом. Во-первых, у нас есть запасы на два года тут, потому что у нас забиты силосы на экспорт, и мы не можем это вывезти. И проблема не в том. У нас много озимой культуры, которую нужно собирать, а не сеять. Во-вторых, чтобы это заработало, необходимо заплатить аграриям, чтобы у них была уверенность, что они могут дальше работать. Поэтому я и говорю за логистику, так как из Николаева необходимо сейчас вывозить зерно. Но очень большое количество озимых. И нам нужно будет собирать урожай на некоторых территориях. И сейчас большое количества зерна, которое ждало мартовские цены, — рассказал глава ОВА.