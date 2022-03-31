Мэр Николаева посоветовал пьяным водителям не садиться за руль, а сразу отдавать машины на нужды ВСУ

Мэр Николаева Александр Сенкевич в шутку поблагодарил пьяных водителей, машины которых передали на нужды армии.

Об этом Сенкевич сказал во время эфира в социальных сетях.

Напомним, что в Николаевской области у пьяных водителей, которых поймают с поличным, автомобиль отбирают на нужды ВСУ.

Сенкевич предостерег николаевских водителей, чтобы они не садились пьяными за руль. Если они решат так сделать, то пускай лучше сразу отдадут автомобиль силовикам.

- Уважаемые николаевцы, все кто хочет немного выпить за здоровье солдат, сразу передавайте машину армии, но за руль не садитесь, - отметил Сенкевич.

Напомним, ранее николаевские патрульные за выходные обнаружили девять нетрезвых водителей.