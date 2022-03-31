Во время эвакуации из Мариуполя российские оккупанты похитили 12-летнюю девочку

Российские оккупанты похитили из Мариуполя девочку-подростка, которая пыталась эвакуироваться из города вместе с местными жителями.

Об это сообщает Офис Генерального прокурора.

Об исчезновении девочки сообщил ее родной дедушка, вынужденно проживающий в городе Черновцы.

Известно, что девочка с начала войны находилась в Мариуполе со стоим отцом. Однако, 17 марта из-за попадания боевого снаряда в их дом мужчина погиб. После чего девочку пытались эвакуировать из города вместе с другими местными жителями.

«При попытке покинуть Мариуполь она получила ранения в результате взрыва мины. После этого ребенка похитили представители вооруженных сил РФ и вывезли на подконтрольную им территорию оккупированного Донбасса», - сказано в сообщении.

Офис генерального прокурора отмечает, что Черновицкой областной прокуратурой начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны (части 1 статьи 438 УК Украины).

Напомним, что ранее российские оккупанты несколько дней насиловали женщину на глазах ее шестилетнего ребенка.