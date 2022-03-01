«Последствия для рф катастрофические»: Генпрокуратура открыла 3 457 уголовных производств против оккупантов

Офис Генерального прокурора Украины открыл более 3000 уголовных производств против русских военнослужащих.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, уже открыто 3457 уголовных производств против военнослужащих рф, совершающих преступления в Украине.

Отмечается, что производства открыты по статье "нарушение законов и обычаев войны".