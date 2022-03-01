«Последствия для рф катастрофические»: Генпрокуратура открыла 3 457 уголовных производств против оккупантов

Офис Генерального прокурора Украины открыл более 3000 уголовных производств против русских военнослужащих.
Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, уже открыто 3457 уголовных производств против военнослужащих рф, совершающих преступления в Украине.
Отмечается, что производства открыты по статье "нарушение законов и обычаев войны".
"Все самое тяжелое - убийства людей, массовое насилие, издевательства над детьми, пытки. Документальные факты. Последствия для РФ - катастрофические во всех юрисдикциях", - написал Подоляк.