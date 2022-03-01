На Николаевщине полиция поймала закладчицу наркотиков

В Первомайске полицейские задержали жительницу соседней области на сбыте наркотических средств.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские установили, что в Первомайске 23-летняя женщина выбирала неприметные места, в которых прятала плотно упакованные свертки с фасованными наркотическими средствами. После чего фотографировала места закладок с указанием геолокации.

Только за один свой приезд она успела сделать четыре таких тайника с общим количеством в 90 свертков.

Следователи задержали злоумышленницу в порядке статьи 208 УПК Украины. При личном осмотре правоохранители изъяли у нее 70 дозированных свертков с белым веществом, которые она не успела разложить. Согласно экспресс-тесту вещество является наркотическим средством.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по статьи 307 Уголовного кодекса Украины – это незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Всего полицейские изъяли 160 доз наркотического средства на общую сумму около 150 тысяч гривен. Изъятое было направлено на экспертизу.

После проведения соответствующих исследований будет принято решение об окончательной квалификации происшествия.

В настоящее время при процессуальном руководстве Первомайской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении в совершенном преступлении. В ближайшее время в суде злоумышленнице будет избрана мера пресечения.