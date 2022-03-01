В Харькове разоблачили ботоферму с российским руководством, которая склоняла украинских военных перейти на сторону оккупантов

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове вражескую ботоферму, рассылавшую смс-сообщения украинским военным и сотрудникам правоохранительных ведомств с предложениями сдаться и перейти на сторону врага.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Указывается, что спецслужбы рф пытались провести специальную информационную операцию и расшатать морально-психологическое состояние украинских силовиков. В частности, враг рассылал сообщения с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов.

«Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!», - говорилось в сообщениях ботов.

Ботоферму довольно быстро обнаружили и обезвредили киберспециалисты СБУ. За время своей работы через этот канал враг смог отправить около пяти тысяч сообщений.

Самое интересное, что все оборудование было размещено на Днепропетровщине, но дистанционно руководствовалось с рф. Его «работу» российские спецслужбы оценили в $2000 ежемесячно.

Технику изъяли, а со всеми, кто был причастен к организации ботофермы, СБУ проводит соответствующие мероприятия.