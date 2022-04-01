В Николаеве патрульные выявили очередную точку продажи алкоголя

Николаевские патрульные обнаружили очередную точку сбыта алкогольных напитков.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

«Недавно патрульные полицейские получили уведомление, что в одном из кафе в Ингульском районе города осуществляется незаконная продажа алкоголя. Прибыв по указанному адресу, правоохранители подтвердили факт сбыта алкоголя, а также, вероятно, сам алкоголь, разлитый в пятилитровые бутылки. На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу», – говорится в сообщении.

Как известно, на Николаевщине с 18:00 28 февраля действует сухой закон. Спустя почти месяц войны глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что решил ослабить «сухой закон», чтобы заработал бизнес - спиртное можно будет покупать в выходные дни. При этом он отмечал, что если результаты будут негативные, то продажу алкоголя снова запретят. Первые выходные, по словам Кима, прошли без происшествий из-за алкоголя, поэтому глава ОВА решил не отменять разрешение на продажу спиртных напитков в субботу и воскресенье.

Напомним, что в Южноукраинске несколько человек отравились суррогатным алкоголем – две 19-летние девушки скончались.