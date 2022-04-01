«Ждут фотографий, пушек, минометов, кровище, бинтов»: Российские оккупанты уничтожают свою технику, чтобы доложить руководству о якобы подбитой украинской

прочтения: 5342
01.04.2022 11:41

Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за «подбитую украинскую», чтобы создать хотя бы видимость своих «успехов» в Украине.

Об этом свидетельствуют перехваченные СБУ аудио-записи разговоров оккупантов.

На новых перехватах слышно, как российский командир ставит подчиненному задачу: сделать фото- и видеофиксацию «уничтоженных минометов».

«Они пользуются сходством нашей техники, но даже в спокойных условиях путинские вояки не могут уничтожить собственную гаубицу ни с гранатомета, ни взрывчаткой», – отметили в СБУ.

– Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровище, бинтов и всей х*йны... Давайте побыстрее! – недовольно говорит командир.

    Фотофакт