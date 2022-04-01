На Днепропетровщине 14-летний рецидивист бросил «коктейль Молотова» в бомбоубежище, где прятались от обстрелов женщины с детьми

В Покрове полицейские задержали несовершеннолетнего хулигана. 14-летний подросток во время тревоги бросил в бомбоубежище бутылку с горючей смесью, от которой произошло возгорание.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

31 марта примерно в 19:16 в полицию поступило сообщение о том, что по улице Медицинской в ​​Покрове пожар. Возгорание произошло в укрытии, в котором находились люди, преимущественно женщины и дети.

Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что в укрытие бросили бутылку с горючей смесью. В результате пожара никто не пострадал.

Полицейские оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался 14-летний местный подросток, в отношении которого на рассмотрении в суде уже есть дела по совершению им тяжких и особо тяжких преступлений.

Парень задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Первого апреля следователем по согласованию с прокурором парню объявлено о подозрении по части 4 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет.