Жителя Вознесенска, которого задержали на Днепропетровщине по подозрению в убийстве, взяли под стражу

61-летнего жителя Вознесенска, который палкой убил пенсионера, взяли под стражу.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Как известно, на Днепропетровщине полиция задержала 61-летнего подозреваемого в убийстве 81-летнего жителя Вознесенска.

В полицию 29 марта сообщили, что в квартире в Вознесенске было обнаружено тело местного жителя с травмой головы. Полицейские установили причастного к убийству мужчину. Также выяснили, что злоумышленник уехал за пределы региона. Его разыскали в Днепропетровской области николаевские оперативники Управления уголовного розыска совместно с днепропетровскими коллегами и сотрудниками сектора полицейской деятельности из Казанки.

Действия 61-летнего злоумышленника квалифицировали по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

1 апреля судом удовлетворено ходатайство следователя, согласованное с процессуальным руководителем, и подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.