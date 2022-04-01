Оккупанты рф массово отправляют из Беларуси домой награбленные вещи из Украины

Российские оккупанты, которые занимались мародерством в украинских городах, теперь массово пытаются отправить домой награбленной через офис курьерской доставки в Беларуси.

Об этом рассказал народный депутат Юрий Мысягин, ссылаясь на Беларускі Гаюн.

«Сейчас оккупанты находятся в отделении российской службы экспресс-доставки СДЭК в Мозыре и оформляют доставку вещей. В Хойниках солдаты заходили на почту и спрашивали о возможности отправки международных посылок – мобильных телефонов, других вещей», - говорится в сообщении.

Юрий Мысягин отметил, что «если оккупанты выживут, потом будут рассказывать, как «деды воевали».