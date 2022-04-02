На Днепропетровщине задержали 5 возможных информаторов врага, которые призывали к уничтожению Украины и поддерживали «русский мир»

В Днепропетровской области за прошедшие сутки задержаны пять возможных информаторов врага.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Так, в Никополе обнаружен бывший сотрудник российской полиции, проживавший на оккупированной территории АР Крым. В октябре 2021 года мужчина вернулся в Украину и тогда же мог начать свою подрывную деятельность. Установлено, что задержанный призывал к уничтожению Украины.

Также в городах Днепр, Кривой Рог и Павлоградском районе задержаны еще четыре человека, которые активно поддерживали «русский мир» и действия рф.