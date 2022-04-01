Подозреваемого в покушении на Титова выпустили из СИЗО для службы в Баштанской теробороне – его пользу ТРО проверят

Владимир Шорников (фото - архив) Подозреваемого в покушении на Михаила Титова Владимира Шорникова выпустили из-под стражи в следственном изоляторе для службы в территориальной обороне в Баштанке.

Об этом в интервью «Преступности.НЕТ» рассказал заместитель руководителя Николаевской областной прокуратуры Артур Оганнисян.

Как известно, покушение на на «авторитетного» бизнесмена Михаила Титова произошло 6 апреля 2020 года в центре Николаева. Киллер стрелял из техэтажа здания неподалеку. Ночью 11 октября прошлого года в Николаеве полиция задержала подозреваемого в совершении тяжкого преступления. По информации «Преступности.НЕТ», задержан четырежды судимый Владимир Шорников. Именно он, по версии следствия, осуществил стрельбу в Титова из карабина «Сайга». Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что покушение на убийство Титова раскрыли благодаря ДНК на окурках. 13 октября 2021 года Шорникова по решению суда отправили под стражу в СИЗО.

– Судья Алейников принял решение освободить Шорникова из-под стражи в связи с тем, что он будет помогать нашим вооруженным силам в рядах территориальной обороны. Моя позиция такова, что мы будем перепроверять эту информацию, учитывая то, что это было дело об убийстве, а в своих показаниях он указывал, что не владеет огнестрельным оружием, что не имеет соответствующих навыков. Возникает тогда вопрос: чем он может помочь территориальной обороне. Может, окопы, траншеи копать или водителем работать. Сомнения есть по поводу этого вопроса. Мы просто так эту ситуацию не оставим и будем ее проверять, – сказал Оганнисян.

Также есть информация, что якобы справку о «ценности как о бойце в рядах территориальной обороны» хотят подать еще одному фигуранту ряда уголовных производств Юрию Богомяткову. Отметим, что Богомяткова по одному из дел, о вымогательстве, задерживали одновременно с Шорниковым.

– Что касается Богомяткова, то срок содержания под стражей у него истекает 4-го апреля. Он сидит в СИЗО. Насколько мне известно, по нашей информации, Шорников ходит с каким-то ходатайством от территориальной обороны, что Богомятков тоже ценен как боец в рядах территориальной обороны. Я думаю, что когда будет рассматриваться этот вопрос в суде, то, возможно, что там будет это письмо и мы дадим ему оценку. Пока это на уровне разговоров – я письма этого не видел. Для меня главное, что сейчас этот человек находится под стражей, мы идем по процедуре и будем наставать на продлении действующей меры пресечения. Какое решение примет суд – увидим в начале апреля, – рассказал замруководителя облпрокуратуры.

Еще один подсанкционный фигурант, гражданин РФ, Апти Ислнагириеев, также не отправился по первому обовинительном пригоору на шесть месяцев ареста.

– Что касается Апти Ислангириева, то был приговор суда первой инстанции, определено наказание шесть месяцев ареста, но он подал апелляцию, которая еще не рассмотрена, поэтому решение не вступило в законную силу. Данных о том, что он помогает нашим военным или представителям теробороны нет у нас. Такое решение, как относительно Шорникова, судом в отношении Ислангириева не принималось, – рассказал Артур Оганнисян.

Относительно того, есть ли факты, что какие-либо подозреваемые или обвиняемые сбежали от следствия и суда, воспользовавшись военным положением, Оганнисян ответил отрицательно.

Как известно, 17 февраля СБУ задержала лидеров группировки, которая терроризировала граждан и при помощи угроз убийством требовала деньги для наполнения «кассы» криминальных кругов региона. «Собранные» с предпринимателей деньги организаторы группы передавали на содержание представителей криминалитета, в том числе «воров в законе» и осужденных.

Суд арестовал Юрия Богомяткова и Владимира Шорникова, при этом второму впоследствии разрешили выйти под залог в 150 тысяч гривен. За Шорникова внесли залог и он оказался на свободе. 17 мая в УСБУ заявили, что ужесточили подозрение Шорникову и Богомяткову – им начали вменять еще преступление по части 1 статьи 255-1 («Установление или распространение преступного влияния»).

Кроме того, отметим, что в сентябре 2020 года бывший начальник Николаевского УСБУ Виталий Герсак встречался с обвиняемым в ряде преступлений Апти Ислангириевым. Тогда на видео были запечатлены дружеские объятия СБУ-шника и «криминального авторитета». После этой встречи в Николаеве в ресторане «ЛенКорань» прошла так называемая «сходка» криминальных «авторитетов», среди которых был Ислангириев и Шорников.

Напомним, что Юрий Богомятков является обвиняемым сразу по трем эпизодам: убийстве дальнобойщика Олега Шевчука, нападении на николаевского спортсмена, а также нападении на сотрудника СИЗО. Эти эпизоды на данный момент объединены в одно производство, которое рассматривается в Центральном райсуде Николаева.

Ранее Богомятков проявлял свою позицию относительно суда тем, что перерезал себе руки и горло, а на следующее заседание приехал из СИЗО с зашитым ртом. Также он нецензурно выражался в адрес прокурора, отказывался ехать в суд, рвал свою негативную характеристику и тому подобное. В начале 2019 года Богомяткову опять позволили пронести в здание суда острый предмет, и он снова пытался порезать вены.

Летом 2020 года Богомятков выходил на какое-то время из СИЗО за 100 тысяч гривен залога.