В Николаеве мужчина на детской площадке зарезал пенсионера

Сотрудники полиции охраны задержали николаевца за убийство пенсионера на детской площадке.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Николаевской области.

В субботу, 2 апреля, наряду реагирования УПО во время патрулирования Ингульского района в одном из дворов по улице Космонавтов подбежали жители многоэтажки, умолявшие о помощи. Люди сообщили, что на детской площадке в результате конфликта между двумя мужчинами один другого ударил ножом в шею и скрылся.

Полицейские охраны догнали и задержали злоумышленника на пятом этаже дома, возле которого произошла трагедия.

75-летний потерпевший погиб до приезда скорой, несмотря на то, что полицейские пытались его спасти, оказывая первую медицинскую помощь.

Задержанный был передан сотрудникам следственно-оперативной группы для проведения следственных и процессуальных действий. Причины конфликта и мотивы преступления будут устанавливаться следователями в ходе расследования. Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы.