Комитет нацбезопасности Кахастана сообщил, что задержан «агент иностранной разведки», который готовил покушение на Токаева

В Казахстане задержали агента иностранной разведки, который готовил покушение на президента Касыма Жомарт-Токаева. При обыске у него нашли снайперскую винтовку.

Об этом сообщает местный Комитет национальной безопасности.

Сообщается, что 25 марта в Нур-Султане задержали гражданина Казахстана, который, являясь агентом иностранной разведки, планировал покушение на президента и высокопоставленных государственных служащих. По данным следствия, он также планировал теракты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов.

«В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде», - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Комитета национальной безопасности, задержанный продвигал антироссийскую пропаганду путем публикаций в социальных сетях.