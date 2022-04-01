В Житомире двое мужчин завозили из Польши «гуманитарные» тепловизоры, а потом продавали их – одного из дельцов уже задержали

Полицейские Житомирского райуправления совместно с работниками УСБУ в области разоблачили противоправную деятельность двух мужчин, наладивших схему продажи гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Правоохранители установили, что дорогостоящие устройства ночного видения мужчины завозили из Республики Польши под видом гуманитарной помощи, но в последствии продавали тепловизоры за денежные средства.

В субботу, 2 апреля, в Житомире задержали 54-летнего жителя областного центра во время сбыта тепловизора. В результате следственных действий правоохранители изъяли из его дома доказательства противоправной деятельности. Продолжается досудебное расследование.

По действующему законодательству за такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.