Во Львове полиция поймала рецидивиста, которого разыскивали за убийство бизнесмена в центре Николаева

Во Львове полицейские задержали жителя Николаевской области, находившегося в розыске за двойное убийство.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

31-летний злоумышленник подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 («Убийство») Уголовного кодекса Украины. Однако мужчина скрывался от правосудия и был объявлен в государственный розыск.

Оперативники уголовного розыска полиции Львовщины получили информацию о том, что разыскиваемый может находиться на территории западной Украины. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили его местонахождение и 2 апреля задержали на улице Сыхивской во Львове. Вскоре задержанный будет передан коллегам из Николаевской области.

В Главном управлении Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили, что львовоские полицейские задержали Игоря Джемерчука.

Как известно, вечером 17 ноября 2021 года в Николаеве, во дворе на улице Сенной застрелили бизнесмена Игоря Плиндыка и ранили еще одного человека. Николаевская полиция объявила в международный розыск подозреваемых в убийстве бизнесмена - Игоря Джемерчука и его сожительницу Викторию Полищук. Подозреваемые могут быть вооружены.

Напомним, что разыскиваемый Игорь Джемерчук получил первую судимость в 16 лет. После этого его несколько раз привлекали к уголовной ответственности за кражи и грабежи. В одном случае он украл кассу из пивной «Хмельной Роджер», в другом случае его оправдали в деле о грабеже медсестры возле больницы. Но Херсонский апелляционный суд вернул дело на новое рассмотрение, которое еще длится. На счету Джемерчука также несколько административных протоколов за нарушение правил надзора и домашнее насилие.

Игоря Джемерчука в Николаеве полиция задерживала полгода назад. 30 марта Джемерчук закрылся в квартире и угрожал взорвать гранату.

Джемерчука называют человеком, который связан с «положенцем» Игорем Науменко. В июле 2020 года Джемерчук был на суде над Науменко и дружески обнимался с ним, провожая в тюрьму.

Также отметим, что сожительницу подозреваемого в убийстве николаевского бизнесмена судили за хранение пистолета. Оружие нашли по месту ее жительства после госпитализации с огнестрельным ранением – она говорила, что сама себя подстрелила из этого пистолета.