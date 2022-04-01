На Николаевщине мужчина расстрелял из автоматического оружия местного жителя – ТРО задержала злоумышленника

В Новом Буге тероборона 3 апреля задержала мужчину, который из автоматического оружия застрелил гражданина.

Об этом сообщает «Тут.інфо».

Около 17:00 на телефон очередного добровольческого формирования Новобугской территориальной обороны поступил звонок о выстрелах на территории города. Срочно, по тревоге, было задействовано подразделение быстрого реагирования.

В результате полученной информации было выяснено, что гражданин Л. на основании внезапного неприязненного отношения произвел выстрел из автоматического оружия в гражданина С.

В результате полученных огнестрельных ранений пострадавший скончался.

В ходе быстрых и слаженных действий подразделения быстрого реагирования Новобугской ТРО быстро обнаружено местонахождение злоумышленника. Его задержали и передали в правоохранительные органы.