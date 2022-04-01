В Буче ритуальные службы захоронили уже 340 тел погибших мирных жителей, но точных цифр еще нет: «Мы не успеваем. На завтра еще 20 адресов»

В освобожденной от оккупантов Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.

Об этом рассказали руководитель и работники ритуальной службы в Буче, говорится в сюжете «Суспільне».

— Сегодня собрали 15 тел на улице Яблонской, с завязанными руками и застрелены в голову. Найдено тел сегодня (3 апреля, - ред.) 30. И до этого еще 330-340 тел, - рассказал руководитель ритуальной службы в Буче.

Тела убитых оккупантами мирных жителей города все еще продолжают находить, а похоронные службы не успевают хоронить погибших.

— Мы не успеваем. Еще как минимум 20 адресов точно есть на завтра. Многие люди похоронены в огородах, во дворах. Точного количества мы не можем определить. Еще нет списков всех. По крайней мере, мы похоронили примерно 350 человек, - добавил сотрудник.

Напомним, что Президент и спикер Рады прокомментировали зверства оккупантов на Киевщине: «Убийцы, мародёры, палачи».

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк также прокомментировал те ужасы, которые были обнаружены в освобожденных городах под Киевом – Ирпени, Гостомеле и Буче.

Также лидеры европейских государств выразили свой шок от того, какие зверства были раскрыты в ходе освобождения Бучи и других городов под Киевом. В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ответить на это жесткими санкциями.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что более 400 тел погибших вывезли из освобожденной от оккупантов Киевщины.