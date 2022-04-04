«Война – не повод нарушать ПДД»: В Украине продолжают фиксировать значительное количество ДТП, в том числе и смертельных

Патрульные продолжают фиксировать ДТП с погибшими или травмированными. Во многих случаях это пьяные водители, не имеющие инстинкта самосохранения.
Об этом сообщил заместитель главы департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
«Война - не повод нарушать ПДД и ездить как угодно! Почему-то с началом войны многие граждане решили, что соблюдение ПДД это уже вчерашний день и не обязательное требование», – отметил Билошицкий.
Заместитель начальника Департамента патрульной полиции подчеркнул, что административную и уголовную ответственность никто не отменял. Все также нельзя управлять транспортным средством в состоянии опьянения, нарушать скоростной режим и другие требования ПДД.
«Патрульные также продолжают фиксировать ДТП с погибшими или травмированными. Во многих случаях это пьяные водители, не имеющие инстинкта самосохранения. Очень много страшных ДТП происходит в тех местах, которые до этого даже не были аварийными. В это тяжелое время закон и порядок должны властвовать в нашем государстве, как никогда. Ведь без этого будет хаос, помогающий врагу. А мы не можем этого допустить. Только к победе», – подытожил Билошицкий.