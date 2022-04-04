«Война – не повод нарушать ПДД»: В Украине продолжают фиксировать значительное количество ДТП, в том числе и смертельных

Патрульные продолжают фиксировать ДТП с погибшими или травмированными. Во многих случаях это пьяные водители, не имеющие инстинкта самосохранения.

Об этом сообщил заместитель главы департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

«Война - не повод нарушать ПДД и ездить как угодно! Почему-то с началом войны многие граждане решили, что соблюдение ПДД это уже вчерашний день и не обязательное требование», – отметил Билошицкий.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции подчеркнул, что административную и уголовную ответственность никто не отменял. Все также нельзя управлять транспортным средством в состоянии опьянения, нарушать скоростной режим и другие требования ПДД.