Николаевец напал на патрульную, которая пыталась помешать ему утащить неразорванный боеприпас

Следователи полиции задержали николаевца за причинение телесных повреждений патрульной, которая помешала ему забрать с улицы опасный боеприпас.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Мужчина пытался загрузить на велосипед неразорванный снаряд, а полицейские ему помешали это сделать, из-за чего возник конфликт. Патрульные предупредили гражданина о смертельной опасности, однако тот не реагировал и начал конфликтовать и нанес телесные повреждения полицейской», – говорится в сообщении.

Злоумышленник был доставлен в райуправление полиции, где следователи задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По указанному факту начали уголовное производство по части 2 статье 345 Уголовного кодекса Украины («Умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей»), за что предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

В полиции в очередной раз напомнили, что использование любых остающихся после обстрелов боеприпасов представляет прямую угрозу жизни и здоровью - ни в коем случае не прикасайтесь к снарядам или их фрагментам. Обезвредить их могут только специалисты.

Напомним, как николаевец поднял на улице кассетный боеприпас и тот взорвался – пострадали два человека.