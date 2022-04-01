На Тернопольщине сотрудники полиции вымогали ₴10 тысяч у семьи вынужденных переселенцев

В Тернопольской области проводят служебное расследование действий полицейских на блокпосту. Семья временных переселенцев из Донетчины за беспрепятственное пересечение блокпоста вынуждена была «заплатить» взятку.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции.

В соцсети обнаружили видеообращение женщины, которая рассказала о произошедшем с ее семьей во время поездки в Тернополь. На одном из блокпостов в городе Кременец автомобиль семьи остановили сотрудники полиции. При проверке документов выяснилось, что на транспортное средство наложен арест Государственной исполнительной службой из-за неуплаты штрафа за нарушение ПДД.

«Чтобы мужчина и женщина могли беспроблемно продолжить маршрут, в отделении полиции с них потребовали неправомерную выгоду – 10 тысяч гривен, которые якобы должны были перечислить на нужды армии. Семье пришлось отдать указанную сумму», - сообщили в полиции.

Внутренняя безопасность установила причастных сотрудников полиции. Инициировано проведение служебного расследования. Один из офицеров Кременецкого районного отдела полиции уволен. Семье переселенцев вернули деньги, которые у них вымогали.