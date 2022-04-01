Николаевец заплатил 3,5 тысячи долларов за переправку через границу, но «дельцов» поймали

В Одесской области правоохранители привлекают к ответственности двух злоумышленников, пытавшихся незаконно переправить за границу николаевца призывного возраста.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Уклонится от призыва по мобилизации правонарушители помогали 31-летнему жителю Николаева. За свои услуги подельники взяли денежное вознаграждение в размере 3500 долларов США.

Разоблачили мужчин пограничники недалеко от пропускного пункта «Малоярославец Первый». Среди них – наш соотечественник из Болградского района в возрасте 52-х лет. Его задача заключалась в том, чтобы сопроводить «уклоняющегося» к границе и передать сообщнику – 47-летнему иностранцу. А тот уже должен сопровождать николаевца в свою страну.

Злоумышленников передали в полицию. Им сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, предусмотренном частью 3 статьи 332 Уголовного кодекса. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, как на Буковине отдали под суд жительницу Николаевщины, которая пыталась переправить мужчину за границу в бейби-боксе.