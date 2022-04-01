В Днепре СБУ жестко задержала банду, которая нападала на тероборону

В Днепре СБУ жестко задержала бандитов, которые нападали на бойцов территориальной обороны.

Видео эффектного задержания опубликовал пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

Как зафиксировали на видео, злоумышленников сотрудники СБУ задерживали на стоянке. Их начали силой вытаскивать из автомобилей. Члены ОПГ не выполняли ряд указаний, к примеру, поместить руки за спину, поэтому СБУшники применяли к ним грубую силу.

В УСБУ также официально рассказали о задержании злоумышленников.

«В ходе спецоперации СБУ нейтрализовала организованную преступную группировку, которая терроризировала граждан и угрожала бойцам Теробороны. Злоумышленники потребовали с предпринимателей деньги под видом сбора волонтерской помощи. В случае отказа – угрожали физической расправой. Кроме того, участники банды совершили нападение на одного из руководителей местной Теробороны, который помешал незаконной перевозке из-за блокпостов оружия и боеприпасов группировки», – говорили в ведомстве.

В рамках открытого уголовного производства следователями СБУ трем задержанным сообщено о подозрении по статье 435-1 и 263 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.