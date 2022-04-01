В Германии конфисковали серверы крупнейшего русскоязычного даркнет-маркетплейса «Гидра»

В Германии в результате спецоперации конфискована серверная инфраструктура «Гидры» — одного из самых известных русскоязычных маркетплейсов, работающих в даркнете.

Об этом объявила Федеральная уголовная полиция Германии (BKA), добавляя, что также изъяты 543 биткоина общей стоимостью около 23 миллионов евро, передает Meduza.

Спецоперация стала результатом расследования, которое проводили немецкие правоохранительные органы с августа 2021 года при участии американских властей.

Расследование ведется в отношении ранее неизвестных операторов и администраторов Hydra. Их подозревают в коммерческой эксплуатации криминальных онлайн-маркетплейсов, предоставлении возможности для несанкционированной покупки и продажи наркотиков, а также отмывании денег.

У русскоязычного маркетплейса «Гидра», работавшего как минимум с 2015 года, по данным немецкой полиции, было около 17 миллионов пользователей и более 19 тысяч продавцов.

Оборот «Гидры» за 2020 год в BKA оценили примерно в 1,23 миллиарда евро. По этому показателю, говорится в сообщении полиции, «Гидра» может считаться одним из самых крупных в мире нелегальных маркетплейсов.

Напомним, ранее Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет идентифицировать или определить местонахождение ключевых разработчиков программ-требителей Darkside.