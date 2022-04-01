В Одессе жителя Николаевщины задержали во время разбойного налета на своего работодателя

В Одессе полицейские задержали жителя Николаевщины во время совершения разбойного нападения на своего работодателя.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В полицию поступила информация о том, что ранее судимый за умышленное убийство мужчина с целью завладения средствами планирует совершение разбойного нападения на своего работодателя.

Нападающий тщательного готовился к преступлению, вооружившись огнестрельным оружием и другими предметами, в частности скотчем, маской и перчатками. Кроме того, злоумышленник подыскал военную форму для беспрепятственного проникновения в квартиру под видом проверки помещения на наличие укрывательства вражеских ДРГ.

Утром 5 апреля подозреваемый прибыл в дом потерпевшего одессита, где путем взлома входной двери попал в домовладение. Однако осуществить задуманное помешали правоохранители, задержавшие нападающего на месте происшествия.

Задержанному сообщили о подозрении по части 1 статьи 14, части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.